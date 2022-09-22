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    Стало известно, когда будет принято окончательное решение по матчу Россия — Босния и Герцеговина

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    Окончательное решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины будет принято 10 октября. Об этом сообщил президент боснийской федерации футбола Вицо Зелькович.

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    «Если говорить сегодня о матче, то игра согласована, но окончательное решение мы примем 10 октября.

    Слишком велика негативная реакция некоторых СМИ и людей в отношении этого матча.

    Каждый имеет право на мнение, но это это не значит, что это должно обязывать других и что он должен думать так же.

    Это всего лишь товарищеский футбольный матч. Россия дисквалифицирована только тогда, когда речь идет об официальных матчах», — приводит слова Зельковича Sportske.

    Ранее сообщалось, что товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ведущие футболисты боснийской команды заявили, что не собираются участвовать в этой игре.

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