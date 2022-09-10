Ведущие футболисты сборной Боснии откажутся от участия в матче с Россией

Некоторые футболисты сборнойнамерены отказаться от участия в товарищеском матче с

По данным издания N1, ведущие игроки боснийской сборной не собираются играть против России и планируют отказаться от вызова в национальную команду.

Один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко публично выступил против проведения товарищеской игры с Россией.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с боснийцами 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

Напомним, сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией. Кроме того, в ноябре команда Валерия Карпина может сыграть с Ираном.