Джеко выступил против проведения матча с Россией

Эдин Джеко Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с боснийцами 19 ноября в Санкт-Петербурге.
«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», — приводит слова Джеко Avaz.
УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.
Напомним, сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией. Кроме того, в ноябре команда Валерия Карпина может сыграть с Ираном.