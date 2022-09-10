Джеко выступил против проведения матча с Россией

Нападающий сборной Боснии и Герцеговиныназвал неприемлемым проведение товарищеского матча с

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с боснийцами 19 ноября в Санкт-Петербурге.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», — приводит слова Джеко Avaz.

УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

Напомним, сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией. Кроме того, в ноябре команда Валерия Карпина может сыграть с Ираном.