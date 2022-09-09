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    Член исполкома Футбольного союза Боснии: Сделаю все, чтобы матч со сборной России не состоялся

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    Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич выступает против проведения товарищеского матча со сборной России и намерен его отменить.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами смогу убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают элиты футбола. Должны ли мы портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или по крайней мере с передовым западным миром. Повторю еще раз, я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и верю, что мои коллеги из исполкома тоже хорошо все взвесят и увидят, что в данный момент нам нужно это меньше всего.

    У нас впереди важные матчи в Лиге наций, и вместо того, чтобы работать над тем, как подойти к этим играм с наилучшей атмосферой, мы пытаемся снова разбазарить с трудом заработанное доверие болельщиков. Наша обязанности, прежде всего в исполкоме, силой аргументов убедить наших коллег в том, что нам сейчас не нужен матч с Россией», — приводит слова Хусича SportSport.ba.

    Поединок должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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