Член исполкома Футбольного союза Боснии: Сделаю все, чтобы матч со сборной России не состоялся

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговинывыступает против проведения товарищеского матча со сборной России и намерен его отменить.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами смогу убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают элиты футбола. Должны ли мы портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или по крайней мере с передовым западным миром. Повторю еще раз, я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и верю, что мои коллеги из исполкома тоже хорошо все взвесят и увидят, что в данный момент нам нужно это меньше всего.

У нас впереди важные матчи в Лиге наций, и вместо того, чтобы работать над тем, как подойти к этим играм с наилучшей атмосферой, мы пытаемся снова разбазарить с трудом заработанное доверие болельщиков. Наша обязанности, прежде всего в исполкоме, силой аргументов убедить наших коллег в том, что нам сейчас не нужен матч с Россией», — приводит слова Хусича SportSport.ba.

Поединок должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.