Сборная России сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге

Сборная России Фото: globallookpress.com
В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном.
Напомним, последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией.
Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу — 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.