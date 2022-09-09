Сборная России сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге

Сборнаяпо футболу сыграет с командой, сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 19 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге.

В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном.

Напомним, последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией.

Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу — 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.