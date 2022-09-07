Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Стали известны соперники сборнойв ближайших товарищеских матчах.

В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведет серию контрольных встреч.

Первая из них пройдет 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, сообщает пресс-служба РФС.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир — он состоится в 2023 году. В последних трёх матчах Киргизия выиграла у Сингапура, Мьянмы и сыграла вничью с Таджикистаном.

Кроме того, РФС достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном, а также ведет переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.