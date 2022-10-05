Карпин, Слуцкий и Овчинников вошли в комитет сборных, председателем стал 95-летний Симонян

На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) в среду был утвержден состав комитета сборных команд.

Председателем комитета стал 95-летний Никита Симонян. Его заместителем назначен Андрей Лексаков, а ответственным секретарем — Сергей Симкачев, сообщает пресс-служба РФС.

В состав комитета вошли Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семен Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин и Сергей Овчинников.

Изменения также произошли в составе комитета по этике. Председателем назначен Андрей Стукалов, заместителем — Игорь Фатов. Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в комитете более не состоит.