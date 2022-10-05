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    РФС назвал имя нового генерального секретаря

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    Максим Митрофанов стал новы генеральным секретарем РФС, сообщает пресс-служба организации.

    Максим Мирофанов
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    Максим Мирофанов

    На этой должности Митрофанов сменил Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом российской Премьер-лиги.

    Отмечается, что Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома.

    Митрофанов с 2015 года был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарем комитета программ развития футбола. В апреле 2019 года занял должность заместителя генерального секретаря — директора по развитию.

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