«Ахмат» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов, Грулев.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.51, на успех «Ахмата» — 2.93, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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