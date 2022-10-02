«Ахмат» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 11-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.51, на успех «Ахмата» — 2.93, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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