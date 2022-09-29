На матче «Спартак» — «Зенит» в Кубке России ожидается до 8 тысяч зрителей

Болельщики «Спартака» Фото: globallookpress.com
На игре будут присутствовать до 300 болельщиков «Зенита».
В прямом эфире игру покажут федеральный канал «Матч ТВ» и канал «Матч Премьер» с комментариями Романа Трушечкина и Михаила Моссаковского.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»
Фанаты «Спартака» из-за введения Fan ID бойкотируют матчи команды во всех турнирах.
Ранее в этом сезоне «Зенит» выиграл у «Спартака» в рамках Суперкубка России и РПЛ.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 29 сентября в Москве, начало — в 20:30 мск.