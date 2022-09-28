«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел [в "Астану"], немного его застал, и в "Астане" были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.
Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в "Астане". Он сказал: "Что это такое? Кого вы берете? 'Спартак' — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком".
Когда я работал в "Астане", клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что "Астана" становилась чемпионом страны шесть раз подряд», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.