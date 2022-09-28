Бывший футболист «Спартака»поделился мнением об англичанине, который ранее на этой неделе был назначен на пост спортивного директор московского клуба.

«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел [в "Астану"], немного его застал, и в "Астане" были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в "Астане". Он сказал: "Что это такое? Кого вы берете? 'Спартак' — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком".

Когда я работал в "Астане", клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что "Астана" становилась чемпионом страны шесть раз подряд», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.