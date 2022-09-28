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    Григорян: Поражает ослиное упорство, с которым «Спартак» не хочет видеть в клубе своих бывших звезд

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян выразил свое недоумение в связи с назначением англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

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    «Цитата есть.

    Круговая порука мажет, как копоть.
    Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.
    Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
    Где выше голов находится зад.

    Применимо к "Спартаку" это происходит всегда, (это ясно) тем, кто понимает суть этих строк. Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звезд "Спартака" не хотят видеть в клубе. Звезды, правда, разные, иногда бывает еще то добро.

    Если брать человеческие качества, Андрей (Тихонов) как одно из исключений — тренер, человек, игрок большой. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции.

    Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути. Делают плацдарм для игроков, которые творили историю. Это удивительно. Вопрос не в качественных игроках, их много кто может найти. Надо понять, каков менталитет "Спартака", традиции, я говорю о стиле в последнюю очередь. Кто‑то задумывался над тем, что такое Спартак? Это гладиатор. Все, что происходит в "Спартаке", отражает менталитет гладиатора? Или это цирк? Я не хочу даже касаться Эшуорта», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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