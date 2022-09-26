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    Мостовой об Эшуорте в «Спартаке»: Такое ощущение, что они делают все, чтобы люди перестали болеть за клуб

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подверг критике назначение англичанина Пола Эшурта на пост спортивного директора московского клуба.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. "Спартак" опять идет не футбольным путем. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.

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    • Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в "Спартак" на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за Спартак», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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