Мостовой об Эшуорте в «Спартаке»: Такое ощущение, что они делают все, чтобы люди перестали болеть за клуб

Бывший футболист «Спартака»подверг критике назначение англичанинана пост спортивного директора московского клуба.

«Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. "Спартак" опять идет не футбольным путем. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.

Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в "Спартак" на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за Спартак», — приводит слова Мостового «Чемпионат».