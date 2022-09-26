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    Руководство «Спартака» планирует увеличить бюджет на зимние трансферы

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    Новое руководство «Спартака» планирует увеличить бюджет на зимнее трансферное окно. Об этом сообщил председатель совета директоров красно-белых Александр Матыцын.

    Александр Матыцын
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    Александр Матыцын

    «Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

    С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», — сказал Матыцын, слова которого приводит ТАСС.

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    • Кроме того, глава совета директоров «Спартака» подверг критике работу клубу в летнее трансферное окно.

    «На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя, яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

    Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой», — добавил Матыцын.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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