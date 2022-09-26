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    Англичанин Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»

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    Англичанин Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба.

    Пол Эшуорт
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    Пол Эшуорт

    Отмечается, что помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.

    После работы в качестве тренера юниорских команд на родине 52-летний специалист возглавлял один из сильнейших клубов Латвии — «Вентспилс», с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года.

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    • В качестве исполнительного директора казахстанского клуба «Астана» Эшуорт привел команду к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана, а также к успешному выступлению в еврокубках, где «Астана» смогла обыграть «Манчестер Юнайтед».

    В биографии британского менеджера также работа спортивным директором в «Ростове» в 2005 году, в качестве скаута клуба «Брайтон» в английской Премьер-Лиге и сотрудничество с африканскими командами.

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