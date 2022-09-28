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    Слуцкий: Для Кварацхелии футбол — Диснейленд и его первая любовь

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Когда я пришел в клуб, то Кварацхелия был еще юным игроком. И для меня это был серьезный вызов: команда боролась за выживание. Были сомнения, правильный ли выбор или нет я сделал.

    Но когда на первой тренировке я увидел Кварацхелию в действии, то мое первое чувство — это хороший выбор. Подумал, что не знаю, как сложится ситуация с командой, но понимал, что обнаружил бриллиант.

    И ты понимаешь, что это действительно талант всего после пяти минут тренировки. Это легко заметить. У каждого талантливого игрока есть свои особенности в поведении. У каждого свои уязвимые места.

    И в первой тренировке в первом контакте, когда Квара столкнулся с игроком, он упал и начал плакать. Я даже переживал, что потерял лучшего игрока в первом же занятии — вдруг он сломал ногу.

    Но затем он встал на ноги в течение минуты и начал тренироваться так, как ни в чем не бывало. Конечно, я дал свисток и дал ему понять, что в футболе на серьезном уровень так вести себя нельзя.

    Нужно быть мужчиной на поле, а не мальчиком. И это было странно: он не мог переносить боль и каждый стык сопровождался плачем.

    Но при этом, если говорить о его игре, то он использует дриблинг везде и неважно, есть у него свободные зоны или нет. Он движется назад или вперед, играет против пяти или десяти игроков — ему нет дела.

    И если ты делаешь много обводок и часто идешь в дриблинг, то встречаешь много единоборств и стыков против него. И он старался избегать этой борьбы.

    Поэтому у нас была специальная программа для работы с Хвичей, мы много говорили с ним, проводили индивидуальные тактические занятия. Мы создавали условия.

    Хвича любит футбол как ребенок, для него он как поход в Диснейленд. И если он начинал плакать, жаловаться, то покидал тренировку.

    Он понимал, что если хочет играть и оставаться в Диснейленде, то не должен плакать после каждого стыка», — сказал Слуцкий в подкасте журналиста Фабрицио Романо.

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