Новый тренер «Ахмата»: Хотелось бы сделать что-то большое и оставить след

Новый главный тренерподелился эмоциями после назначения в грозненский клуб, а также рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.

11 сентября «Ахмат» объявил об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды после поражения от «Нижнего Новгорода» (1:3).

«Для меня вернуться домой — мечта и честь. У меня внутри драйв, жду чего-то хорошего. Хотелось бы сделать что-то большое и оставить след. Главное, чтобы был хороший клуб, чтобы был успех.

За "Ахматом" я всегда следил, потому что изучаю футбол и переживаю за команду. Понимание состава есть, есть понимание того, как выстраивать игру. Самое главное — нужно много работать.

Со мной пришли два тренера, с которыми я работал в разных клубах много лет — Андрей Дмитриев, Вячеслав Молчанов и Аслан Гоплачев.

Должен был приехать серб Милич Чурчич, но солигорский "Шахтер" его, к сожалению, не отпустил», — сказал в интервью клубной пресс-службе Ташуев.

Ташуев стал главным тренером «Ахмата» в четверг, 22 сентября. Специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. Предыдущим местом работы 63-летнего россиянина был солигорский «Шахтер».

Грозненцы занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 14 очками после 10 туров.