«Ахмат» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера

сообщил на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера команды.

Грозненский клуб подписал с 63-летним специалистом контракт до конца текущего сезона.

На этом посту Ташуев заменил Андрея Талалаева, который узнал о своей отставке в перерыве матча с «Пари НН» (1:3).

«Первую тренировку в новом клубе Ташуев проведет 22 сентября. В четверг грозненцы возобновляют тренировочный процесс после нескольких выходных дней», — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата».

Ташуев до этого возглавлял солигорский «Шахтер». Ранее он тренировал «Чайку», «Кубань», «Анжи», «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и другие клубы.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.