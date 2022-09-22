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    «Ахмат» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера

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    «Ахмат» сообщил на своем официальном сайте о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

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    Грозненский клуб подписал с 63-летним специалистом контракт до конца текущего сезона.

    На этом посту Ташуев заменил Андрея Талалаева, который узнал о своей отставке в перерыве матча с «Пари НН» (1:3).

    «Первую тренировку в новом клубе Ташуев проведет 22 сентября. В четверг грозненцы возобновляют тренировочный процесс после нескольких выходных дней», — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата».

    Ташуев до этого возглавлял солигорский «Шахтер». Ранее он тренировал «Чайку», «Кубань», «Анжи», «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и другие клубы.

    «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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