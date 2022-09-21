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    Кафанов: По понятным причинам, мы не рассматривали вратарей, которые играют за рубежом

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о подготовке голкиперов к товарищескому матчу против команды Киргизии, который пройдет в Бишкеке 24 сентября.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    С 19 по 22 сентября футболисты тренируются на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

    «Первый принцип, который был озвучен сразу же, как только нас пригласили работать в сборную — стабильная игра в чемпионате.

    Сафонов, Шунин и Кержаков ровно провели этот отрезок, играли надежно и практически не совершали ошибок.

    На Ивана Ломаева очень хотелось посмотреть в работе живьем. Он один из немногих, кто играет в современном стиле. Он не боится играть высоко и бросаться в борьбу.

    Таких ярких вратарей у нас не много. По понятным причинам, мы не рассматривали вратарей, которые играют за рубежом.

    Я согласен, что сейчас вратарский цех Премьер-лиги омолодился. Те, кто себя хорошо зарекомендовали — в молодёжной сборной, а национальная команда — это немного другое.

    Чтобы попасть сюда надо побольше опыта, а многие из молодых не отыграли и одного сезона в чемпионате. Конечно, мы за ними смотрим и нам очень интересно за ними наблюдать.

    Надо отдать должное руководителям — почти все молодые вратари играют в топ-клубах. Не каждый тренер доверит место молодому вратарю в команде, которая борется за медали.

    Безусловно, номер один сейчас — это Матвей Сафонов. Он точно начнёт игру против Киргизии, а будут ли замены — решим позже.

    Ломаев, порой, играет чересчур смело? Поэтому мы его и пригласили. В его игре присутствует где-то бесшабашность, где-то авантюризм, поэтому хотели познакомиться с ним поближе.

    Провели немало времени у экрана, где разбирали моменты с ним. Я как тренер вратарей объяснил, что бы я хотел убрать из его игры — это касается моментов, где он слишком рискует.

    Думаю, у него большое будущее, но, если он поправит эти моменты — станет еще сильнее. Это касается концентрации и принятия решений — там, где можно не рисковать, лучше не рисковать.

    Если бы Александр Селихов провел весь первый отрезок чемпионата, наверное, он был бы в списке вызванных вратарей. Получилось так, что начал турнир он, потом был Саша Максименко, потом опять поменяли — и это повлияло.

    Я пообщался с ним после игры "Ростова" со "Спартаком", сказал какие у нас требования к вратарю сборной. Прежде всего — это начало атаки, игра ногами. Сказал ему, что обязательно вызовем, если все будет нормально обязательно вызовем.

    В отборе к ЧМ три матча сыграл Маринато Гильерме, отыграл очень хорошо. Потом четыре матча Матвей. Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера. Сейчас Маринато не играет, играет Худяков, поэтому номер один в национальной команде — Матвей.

    Очень грустно, что мы не попали на чемпионат мира, жаль, что к нам так относятся и не дают играть. Но надо в любой ситуации искать позитив. Надо использовать это время, чтобы оно не пропало даром, ведь нам всегда не хватало времени перед играми что-то наиграть.

    Сейчас такая возможность есть — посмотреть всех игроков, отработать всё на тренировках. Конечно, плохо, что не играем, но из этой ситуации надо выжать максимум пользы», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

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