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    Геркус: Одну из свай нового стадиона «Торпедо» назовем именем Константина Генича

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    Президент «Торпедо» Илья Геркус признался, что московский клуб хочет обратиться к телеканалу «Матч ТВ» с просьбой, чтобы матчи команды как можно чаще комментировал Константин Генич.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Торпедо» в текущем сезоне выиграло матчи, которые комментировал Генич.

    «Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить — назвать именем Константина Генича. Считайте — заметано. Так и сделаем. "Я стою на Константине Гениче" — будет говорить какой-то болельщик.

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    • Будем ли просить "Матч ТВ", чтобы Генича больше назначали на наши игры? Думаю, это взаимный интерес.

    Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого‑то клуба.

    Договоримся с "Матч ТВ". Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время (в 2000‑м году, когда Генич еще был футболистом — прим.)», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

    «Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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