Геркус: Одну из свай нового стадиона «Торпедо» назовем именем Константина Генича

Президент «Торпедо»признался, что московский клуб хочет обратиться к телеканалус просьбой, чтобы матчи команды как можно чаще комментировал

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Константин Генич Фото: news.ru

«Торпедо» в текущем сезоне выиграло матчи, которые комментировал Генич.

«Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить — назвать именем Константина Генича. Считайте — заметано. Так и сделаем. "Я стою на Константине Гениче" — будет говорить какой-то болельщик.

Будем ли просить "Матч ТВ", чтобы Генича больше назначали на наши игры? Думаю, это взаимный интерес.

Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого‑то клуба.

Договоримся с "Матч ТВ". Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время (в 2000‑м году, когда Генич еще был футболистом — прим.)», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.