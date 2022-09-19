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    Одним ударом. «Локо» бездарно проиграл «Спартаку» в столичном дерби

    Победа «Спартака» в московском дерби с «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы

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    «Спартак»
    Московский «Локомотив» проиграл столичному «Спартаку» (0:1) в гостевом матче 10‑го тура РПЛ. Мяч на 35‑й минуте забил Александр Соболев. Железнодорожники продлили серию поражений в чемпионате до трех матчей, уступив во всех сентябрьских играх. «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (9) идет 12‑м.

    Николсон против Кузьмичева

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояния команд в столичных дерби и оценивает стартовые составы.

    «Перед столичным дерби внезапно оказалось, что "Локомотив" — любимый клиент "Спартака" во всех турнирах. Именно в матчах с железнодорожниками красно-белые набрали больше всего очков — 256. Столько же "подарили" только динамовцы, но они провели с 10-кратными чемпионами на 33 очные встречи больше. Из 140 игр спартаковцы выиграли 74 при всего 32 поражениях и балансе мячей +94 (статистика transfermarkt).

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    • И в нынешнем сезоне красно-белые явно чувствуют себя лучше, правда, в последний месяц с обилием травмированных яркая атакующая игра стала теряться, и в четырех последних турах они потерпели три поражения. Так что в этот вечер были настроены предельно серьезно, ведь очередная неудача ставила под вопрос возможность взлететь по итогам сезона в тройку. "Локо" же сейчас важнее оторваться от зоны переходных матчей, от которой его отделяет одно очко.

    «Спартак» — «Локомотив»

    В кубковом матче среди недели Гильермо Абаскаль выставил сразу троих центральных защитников, чем всех заинтриговал. В он дерби вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, но поменял конфигурацию впереди — 4-3-3 с Шамаром Николсоном (после первого тура он появился в старте впервые), Александром Соболевым и Квинси Промесом. Россиянин при этом занимал позицию правого нападающего.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сюрприз приготовил и Йозеф Циннбауэр, давший в этой игре дебютировать за "Локо" в РПЛ защитнику Ивану Кузьмичеву, перешедшему перед закрытием трансферного окна из "Урала". Если учесть проблемы уральцев в этой зоне, его позиция перед матчем казалась для красно-зеленых наиболее проблемной, однако молодой защитник выглядел как минимум не хуже партнеров».

    «Спартак» доминировал с самого начала

    Корреспондент Sportbox.ru Алексей Колесниченко фиксирует преимущество красно-белых с первых минута, а также удивительную беспомощность железнодорожников.

    «В первые 5-7 минут "Спартак" создал три неплохих момента. Два из них были у Шамара Николсона. Сначала он неплохо пробил головой, а потом фактически убегал один на один с юным талантом "Локомотива" Даниилом Худяковым, но промедлил с ударом. Красиво финтил в штрафной "Локо" Квинси Промес, однако завершить это чем-то продуктивным не смог.

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    • Команда Циннбауэра начала приходить в себя лишь к 10-й минуте первого тайма. "Локо" завладел мячом, но ничего толкового создать у чужих ворот категорически не мог. Выглядело это все очень пресно. А вот "Спартак" продолжал уноситься в быстрые атаки. Соболев классно обыграл защитника соперника на линии штрафной и уже готов был класть мяч в угол, но своевременный подкат игрока "Локо" спас положение.

    «Спартак» — «Локомотив»

    К 20-й минуте преимущество "красно-белых" стало настолько большим, что возникло ощущение, что мы смотрим матч "Барселона" — "Эльче". От футболистов "Локомотива" мяч постоянно отскакивал, они не могли нормально выйти из обороны, а "Спартак" давил все сильнее. В середине тайма еще один верный момент упустил Николсон. Ямайцу сейчас обязательно надо себя показать, пока отбывает дисквалификацию Кейта Бальде».

    Соболев зажигал и забивал

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев выделил в составе красно-белых нападающего Адександра Соболева, вознагражденного за свою активность забитым мячом.

    «И подопечные Гильермо Абаскаля подтвердили предматчевые расклады. Они были дисциплинированнее, настойчивее и острее. А еще у них есть Александр Соболев, который горит сам и зажигает партнеров. Форвард доставал безнадежно уходящие мячи, красивой скидкой пяткой отправлял один на один Шамара Николсона.

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    • А в одной атаке буквально требовал мяч сначала у Наиля Умярова, потом у Квинси Промеса, словно знал — сейчас забьет. Получив-таки передачу от Данила Пруцева, развернул Наира Тикнизяна и точно пробил в дальний угол — 1:0. А потом махнул через рекламные щиты и вполне мог свалиться в ров, празднуя гол с болельщиками, если бы его не удержала сетка.

    «Спартак» — «Локомотив»

    У "Спартака" было еще два шикарных момента у Николсона, тот же Соболев опасно бил головой, спасал команду Даниил Худяков после попытки Промеса. 12-1 по количеству ударов к перерыву — говорящая статистика о том, что происходило на поле. Ставка Абаскаля на атакующую тройку Промес — Николсон — Соболев работала, как и высокий прессинг, сыгравший свою роль в эпизоде с забитым голом».

    «Локо» почти не бил, а «Спартак» потерял Соболева

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен статистикой и игрой «Локомотива», а красно-белым придется проводить следующий матч без своего основного бомбардира.

    «А "Локомотив" пробил лишь дважды за тайм, а в створ и вовсе ни разу. Чаще остальных в группе атаки команды Циннбауэра встречался с мячом Педриньо (32 касания), тем не менее его красивые финты мало что давали красно-зелёным. Бразилец зачастую передерживал мяч на своём левом фланге, допустил девять потерь владения. От Керка с Камано было ещё меньше пользы, поэтому в перерыве немецкий тренер заменил обоих.

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    • В начале второго тайма для Абаскаля стала неприятной новостью жёлтая карточка Соболева. Это четвёртое предупреждение у центрфорварда в чемпионате, а значит, он пропустит матч следующего тура с "Пари НН". О том, как сильно "Спартаку" будет недоставать Александра в Нижнем Новгороде, подумалось ещё раз на исходе часа игры, когда он вырезал шикарную длинную передачу с фланга к чужой штрафной на Хлусевича. Даниил получил хороший момент, но пробил как защитник. Насколько же прибавил Соболев в подыгрыше в этом сезоне!

    «Спартак» — «Локомотив»

    У "Локомотива" и во втором тайме отсутствовало нормальное взаимодействие между игроками группы атаки. В результате Циннбауэр поменял весь квартет впереди. Миранчук без особого успеха попробовал себя в роли "ложной девятки", а Изидор запомнился разве что одним загубленным моментом. Как вам сейв Селихова? Блеск! Вратарь "Спартака" не потерял концентрацию и после достаточно большого отрезка игры без работы».

    Абаскаль лучше понимает своих игроков, чем Циннбауэр

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов отмечает разницу в близости команды и тренера, которая существует между «Спартаком» и «Локомотивом».

    «К 70-й минуте Циннбауэр признал, что его замысел не работает снова. К тому моменту много времени было упущено. Но вторая попытка парной заменой все перетрясти могла оказаться чуть более удачной. Вышедшие Игнатьев и Марадишвили оформили некую вразумительную схему впереди у "Локомотива" и создали самый опасный момент в матче у гостей. "Спартак" был спасен Селиховым.

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    • Абаскаль отреагировал и на это единичной заменой. Он освежил оборону Мевлей, подняв Литвинова повыше. Тем самым испанец создал более плотную зону перед своей штрафной, и "Локомотив" не сумел организовать ожидаемого финального штурма. Вместо этого вся борьба проходила в конце матча у штрафной Худякова.

    «Спартак» — «Локомотив»

    Кажется, Абаскаль гораздо лучше понимает своих игроков, их возможности, ресурсы и настроение. Это понимание дает ему возможность управлять четко схемой и игровой моделью, как донося ее до начала встречи, так и по ходу матча. Футболисты Циннбауэра пока зачастую не особо понимают, как им взаимодействовать и как реализовывать тренерские идеи, если они вообще до них доносятся должным образом.

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    Как минимум в этой игре Абаскаль здорово раскусил оппонента и предложил ему игру, с которой тот не справился. И как раз этот матч показывает разницу в близости команды и тренера, в понимании идей и желании их реализовывать, которая существует между "Спартаком" и "Локомотивом".»

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    В «Локомотиве» могут начаться кадровые перемены

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко считает, что поражение от «Спартака» может стать катализатором кадровых перестановок в «Локомотиве».

    «А понимает ли кто-нибудь из игроков "Локомотива", чего от них хотят? И главное — куда движется клуб? За что борется? Год назад руководство уволило Марко Николича после первого поражения в 10-м туре (Юрия Семина вообще убирали, когда Палыч шел вторым), выплатило компенсацию в 3 миллиона евро. И объяснило: мы сокращаем расходы, будем стремиться к увеличению стоимости состава и переходить на стратегию развития с топ-задачами: чемпионство, победа в Кубке и участие в плей-офф еврокубков.

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    • Спустя год немецких специалистов, которых нанимали для реализации целей и под которых выбили рекордный трансферный бюджет, в Черкизове не осталось. Управление "Локо" перешло в руки Александра Плутника, Томаса Цорна и Владимира Леонченко, а команда уходит на паузу для сборных на 12-м месте — в одном очке от зоны переходных матчей и с серией из 4 поражений в 5 последних встречах.

    «Спартак» — «Локомотив»

    Но главное — это давно никого не удивляет. Но по-прежнему спонсируется РЖД. Теперь главная интрига такова: когда именно в главном офисе компании заметят — что-то идет не так? У боссов РЖД есть две недели, чтобы изучить результаты и сопоставить их с целями, заявленными год назад. Не удивлюсь, если к следующему туру "Локомотив" очень сильно изменится».

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