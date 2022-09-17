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    «Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ и уходит чемпионом на перерыв после матча с «Динамо»

    «Зенит» легко справился в выездном матче над «Динамо»

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    В матче 10 тура РПЛ «Динамо на своем поле проиграло "Зениту" со счетом 0:2. О том, как отреагировала пресса, в нашем обзоре.

    Норманн в основе, Клаудиньо нет

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак подробно рассмотрел стартовые составы соперников на этот матч.

    «В центральном матче 10 тура РПЛ сошлись чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. "Зенит" приехал в Москву, имея за плечами пять побед подряд в премьер-лиге, но после неудачного выезда в Самару в рамках Кубка России. Конечно, Сергей Семак выставил в той игре практически резервный состав, но приятного все равно мало.

    Клаудиньо
    globallookpress.com

    Интересно, что на сей раз наставник сине-бело-голубых оставил в запасе Клаудиньо. Бразилец постепенно набирает форму после травмы, но в матче с "Крыльями Советов" играл в основе, так что его появление не стало бы большим сюрпризом. Видимо, кондиции Далера Кузяева Семака в данный момент устраивают больше, тем более, что бразилец в Самаре был удален. В остальном все позиции читались заранее.

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    • Что до Славиши Йокановича, он вписывает футболистов прямо по ходу сезону. Так, на правом фланге обороне появился Элазар Даса, впервые вышедший в стартовом составе матча РПЛ. То же относится и к Муми Нгамале. Впервые с первых минут за "Динамо" в чемпионате вышел и Матиас Норманн, что стало сюрпризом, ведь в кубковой игре с "Ахматом" он покинул поле из-за травмы уже на 25-й минуте. Оказывается, обошлось, но, судя по всему, Йоканович поспешил».

    Год назад встреча «Динамо» и «Зенита» в Москве решала многое

    Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспомнил встречу «Зенита» и «Динамо» в прошлом году и рассказал, какое она имела значение для команд.

    «Был последний тур перед длительной паузой, у петербуржцев двухочковый отрыв, а бело-голубые при победе становились бы зимними чемпионами. Матч оказался нервным: Клаудиньо не реализовал пенальти, а "Динамо" сравняло счет в середине второго тайма. Итоговые 1:1 устроили "Зенит", который в итоге взял золото.

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    Сейчас цена победы не была столь же высокой, но все равно имела значение. "Зенит" при успехе уходил бы в отрыв от ближайшего конкурента на четыре очка — с точки зрения чемпионской гонки это не просто много, а уже тревожно. Поэтому, конечно, все конкуренты сине-бело-голубых поддерживали команду Славиши Йокановича.

    Славиша Йоканович
    globallookpress.com

    Серб и сам понимал, что "Динамо" необходимо побеждать. Поражение в Сочи отбросило бело-голубых от лидирующей группы, и второй раз подряд проигрывать было нельзя. Поэтому Йоканович решил все перетряхнуть: если сравнивать с матчем против "Сочи", то "Динамо" сделало в стартовом составе целых шесть замен. Тренер форсировал внедрение в состав всех сентябрьских новичков: Даса, Нгамале и Норманн вышли с первых минут, причем норвежец всего за четыре дня излечился от травмы, полученной в кубковой игре с "Ахматом".»

    Связка Семака на матч сработала, пусть и с большой помощью игрока хозяев

    Корреспондент издания «Спорт день за днем» Павел Содаев указал на главные ошибки хозяев поля, которые и привели к поражению.

    «Впрочем, счет был по игре. Зенитовские легионеры при поддержке активного Кузяева, по своему обыкновению, создали множество моментов только за первый тайм. Превосходство сине-бело-голубых в классе игроков остается совершенно подавляющим.

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    • Похоже, нужен Сергей Юран, чтобы остановить такой "Зенит". У него с "Химками" хорошо получилось на старте сезона. А пока никто в лиге не торопится приглашать буйного тренера, ловить нечего...

    Окончательно добил игровые замыслы Славиши Йокановича талантливый, но невнимательный Роберто Фернандес. В середине второго тайма он, имея желтую карточку, упустил Сергеева и грубо срубил оппонента. После заслуженного удаления Йоканович вынужден был делать непредвиденную замену, бросая на поле Маричала.

    Федор Смолов
    globallookpress.com

    Федор Смолов опять потерялся в ключевом матче. Печально, но факт. Один из лучших российских бомбардиров прекрасно крошит оборону аутсайдеров, а как дело доходит до "Зенита" или хотя бы "Ростова", Смолова в траве не видно. Герой летнего трансферного окна Арсен Захарян пытался выводить Федора на ударные позиции, но все зря.

  • «Сейчас я бы выбрал тот же стартовый состав, который и был на матч. Норманн отработал добротно. Это был мой выбор.»
  • Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

    • Сам Захарян во втором тайме отметился бурной возмущенной реакцией на игровые манеры Родригао, действительно жесткого защитника. Не совсем понятно, как Захарян собирается играть в Англии, где такие Родригао — каждый второй, только скорости у них в полтора раза выше.»

    Второе удаление в сезоне

    Журналист сайта «Плей Меикер» обратил внимание на парагвайского защитника «Динамо», который второй раз за сезон получает красную карточку.

    Фернандес
    globallookpress.com

    «Парагвайский защитник откровенно сбил Сергеева у своей штрафной, когда зенитовец пытался уйти от опекуна. Сергей Карасев достал из кармана желтую карточку, а следом и красную. То ли Фернандес забыл, что перед перерывом уже награждался "горчичником", то ли молодой игрок пока не в состоянии контролировать свои эмоции. Удаление у него уже второе в сезоне.

  • Второе удаление Фернандеса — такое бывает. Не уверен, что вторая жёлтая карточка тянула на такое решение.
  • Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

    • Оставшись в меньшинстве, "Динамо"и выглядело совсем обреченным. Как показалось, Йоканович затянул с заменами. Смолова надо было убирать, как и Норманна, в перерыве, а так получилось, что Тюкавин, который сейчас в хорошей форме, получил от тренера менее десяти минут. Словно Славиша обязан показать руководству, что трансферы совершались не зря. Пока с пополнением бело-голубые смотрятся хуже, чем было до этого. Новички не вписались в командную игру, и что-то в ней конкретно порушилось.

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    • "Зенит" был близок ко второму голу еще до компенсированного времени, но "Динамо" спас Шунин, отразивший удар Родригао в упор. Забили гости на третьей добавленной минуте. Вышедший на 88-й Мантуан успел вписать свою фамилию в протокол. Бразилец опередил Сазонова в борьбе за мяч, прокинул его себе на ход и спокойно переиграл вратаря.»

    Такой Захарян точно нужен «Челси»?

    Ну и конечно же корреспондент «Советского Спорта» не мог оставить без внимания игру Арсена Захаряна, которым интересуется лондонский «Челси».

    Арсен Захарян
    globallookpress.com

    «Стоит отметить, сколь слабый матч провел Арсен Захарян. С каждой игрой все больше сомнений в том, что его действительно хотел приобрести "Челси". А если и хотел, то зимой такими темпами вряд ли вернется к вопросу.

  • «Захарян восемь игр без результативных действий? Он всё сам понимает. Конечно, он может играть лучше»
  • Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

    • Справедливости ради, его подставляет Йоканович, упорно ставя в центр полузащиты, где тому просто не хватает физики, чтобы без перерыва пахать и впереди, и сзади. Захарян чувствует ответственность, но в условиях, когда ничего не получается, начинает психовать. Так он в этот вечер и получил желтую, возмутившись рядовым и справедливым решением Сергея Карасева.

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  • Результаты матчей 10 тура РПЛ
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    • Что до матча, то его исход после удаления Фернандеса был предрешен — "Зенит", конечно, не упустил победу (и даже удвоил преимущество благодаря голу Густаво Мантуана в компенсированное время) и благодаря проигрышу ЦСКА оторвался от второго места на четыре очка. В следующем туре питерцы принимают идущий вторым "Ростов" Валерия Карпина, а потерпевшие второе поражение подряд динамовцы (до того они не проигрывали 8 туров) отправятся в Грозный.»

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