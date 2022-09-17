«Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ и уходит чемпионом на перерыв после матча с «Динамо»

В матче 10 тура РПЛ «Динамо на своем поле проиграло "Зениту" со счетом 0:2. О том, как отреагировала пресса, в нашем обзоре.

Норманн в основе, Клаудиньо нет

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак подробно рассмотрел стартовые составы соперников на этот матч.

«В центральном матче 10 тура РПЛ сошлись чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. "Зенит" приехал в Москву, имея за плечами пять побед подряд в премьер-лиге, но после неудачного выезда в Самару в рамках Кубка России. Конечно, Сергей Семак выставил в той игре практически резервный состав, но приятного все равно мало.

Клаудиньо globallookpress.com

Интересно, что на сей раз наставник сине-бело-голубых оставил в запасе Клаудиньо. Бразилец постепенно набирает форму после травмы, но в матче с "Крыльями Советов" играл в основе, так что его появление не стало бы большим сюрпризом. Видимо, кондиции Далера Кузяева Семака в данный момент устраивают больше, тем более, что бразилец в Самаре был удален. В остальном все позиции читались заранее.

Что до Славиши Йокановича, он вписывает футболистов прямо по ходу сезону. Так, на правом фланге обороне появился Элазар Даса, впервые вышедший в стартовом составе матча РПЛ. То же относится и к Муми Нгамале. Впервые с первых минут за "Динамо" в чемпионате вышел и Матиас Норманн, что стало сюрпризом, ведь в кубковой игре с "Ахматом" он покинул поле из-за травмы уже на 25-й минуте. Оказывается, обошлось, но, судя по всему, Йоканович поспешил».

Год назад встреча «Динамо» и «Зенита» в Москве решала многое

Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспомнил встречу «Зенита» и «Динамо» в прошлом году и рассказал, какое она имела значение для команд.

«Был последний тур перед длительной паузой, у петербуржцев двухочковый отрыв, а бело-голубые при победе становились бы зимними чемпионами. Матч оказался нервным: Клаудиньо не реализовал пенальти, а "Динамо" сравняло счет в середине второго тайма. Итоговые 1:1 устроили "Зенит", который в итоге взял золото.

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Сейчас цена победы не была столь же высокой, но все равно имела значение. "Зенит" при успехе уходил бы в отрыв от ближайшего конкурента на четыре очка — с точки зрения чемпионской гонки это не просто много, а уже тревожно. Поэтому, конечно, все конкуренты сине-бело-голубых поддерживали команду Славиши Йокановича.

Славиша Йоканович globallookpress.com

Серб и сам понимал, что "Динамо" необходимо побеждать. Поражение в Сочи отбросило бело-голубых от лидирующей группы, и второй раз подряд проигрывать было нельзя. Поэтому Йоканович решил все перетряхнуть: если сравнивать с матчем против "Сочи", то "Динамо" сделало в стартовом составе целых шесть замен. Тренер форсировал внедрение в состав всех сентябрьских новичков: Даса, Нгамале и Норманн вышли с первых минут, причем норвежец всего за четыре дня излечился от травмы, полученной в кубковой игре с "Ахматом".»

Связка Семака на матч сработала, пусть и с большой помощью игрока хозяев

Корреспондент издания «Спорт день за днем» Павел Содаев указал на главные ошибки хозяев поля, которые и привели к поражению.

«Впрочем, счет был по игре. Зенитовские легионеры при поддержке активного Кузяева, по своему обыкновению, создали множество моментов только за первый тайм. Превосходство сине-бело-голубых в классе игроков остается совершенно подавляющим.

Похоже, нужен Сергей Юран, чтобы остановить такой "Зенит". У него с "Химками" хорошо получилось на старте сезона. А пока никто в лиге не торопится приглашать буйного тренера, ловить нечего...

Окончательно добил игровые замыслы Славиши Йокановича талантливый, но невнимательный Роберто Фернандес. В середине второго тайма он, имея желтую карточку, упустил Сергеева и грубо срубил оппонента. После заслуженного удаления Йоканович вынужден был делать непредвиденную замену, бросая на поле Маричала.

Федор Смолов globallookpress.com

Федор Смолов опять потерялся в ключевом матче. Печально, но факт. Один из лучших российских бомбардиров прекрасно крошит оборону аутсайдеров, а как дело доходит до "Зенита" или хотя бы "Ростова", Смолова в траве не видно. Герой летнего трансферного окна Арсен Захарян пытался выводить Федора на ударные позиции, но все зря.

«Сейчас я бы выбрал тот же стартовый состав, который и был на матч. Норманн отработал добротно. Это был мой выбор.» Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

Сам Захарян во втором тайме отметился бурной возмущенной реакцией на игровые манеры Родригао, действительно жесткого защитника. Не совсем понятно, как Захарян собирается играть в Англии, где такие Родригао — каждый второй, только скорости у них в полтора раза выше.»

Второе удаление в сезоне

Журналист сайта «Плей Меикер» обратил внимание на парагвайского защитника «Динамо», который второй раз за сезон получает красную карточку.

Фернандес globallookpress.com

«Парагвайский защитник откровенно сбил Сергеева у своей штрафной, когда зенитовец пытался уйти от опекуна. Сергей Карасев достал из кармана желтую карточку, а следом и красную. То ли Фернандес забыл, что перед перерывом уже награждался "горчичником", то ли молодой игрок пока не в состоянии контролировать свои эмоции. Удаление у него уже второе в сезоне.

Второе удаление Фернандеса — такое бывает. Не уверен, что вторая жёлтая карточка тянула на такое решение. Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

Оставшись в меньшинстве, "Динамо"и выглядело совсем обреченным. Как показалось, Йоканович затянул с заменами. Смолова надо было убирать, как и Норманна, в перерыве, а так получилось, что Тюкавин, который сейчас в хорошей форме, получил от тренера менее десяти минут. Словно Славиша обязан показать руководству, что трансферы совершались не зря. Пока с пополнением бело-голубые смотрятся хуже, чем было до этого. Новички не вписались в командную игру, и что-то в ней конкретно порушилось.

"Зенит" был близок ко второму голу еще до компенсированного времени, но "Динамо" спас Шунин, отразивший удар Родригао в упор. Забили гости на третьей добавленной минуте. Вышедший на 88-й Мантуан успел вписать свою фамилию в протокол. Бразилец опередил Сазонова в борьбе за мяч, прокинул его себе на ход и спокойно переиграл вратаря.»

Такой Захарян точно нужен «Челси»?

Ну и конечно же корреспондент «Советского Спорта» не мог оставить без внимания игру Арсена Захаряна, которым интересуется лондонский «Челси».

Арсен Захарян globallookpress.com

«Стоит отметить, сколь слабый матч провел Арсен Захарян. С каждой игрой все больше сомнений в том, что его действительно хотел приобрести "Челси". А если и хотел, то зимой такими темпами вряд ли вернется к вопросу.

«Захарян восемь игр без результативных действий? Он всё сам понимает. Конечно, он может играть лучше» Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович

Справедливости ради, его подставляет Йоканович, упорно ставя в центр полузащиты, где тому просто не хватает физики, чтобы без перерыва пахать и впереди, и сзади. Захарян чувствует ответственность, но в условиях, когда ничего не получается, начинает психовать. Так он в этот вечер и получил желтую, возмутившись рядовым и справедливым решением Сергея Карасева.

Что до матча, то его исход после удаления Фернандеса был предрешен — "Зенит", конечно, не упустил победу (и даже удвоил преимущество благодаря голу Густаво Мантуана в компенсированное время) и благодаря проигрышу ЦСКА оторвался от второго места на четыре очка. В следующем туре питерцы принимают идущий вторым "Ростов" Валерия Карпина, а потерпевшие второе поражение подряд динамовцы (до того они не проигрывали 8 туров) отправятся в Грозный.»