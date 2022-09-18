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    «Лестер» может уволить Роджерса

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает The Telegraph.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Лестер» выдал худший старт сезона с 1983 года. «Лисы» занимают последнее место в таблице АПЛ после семи туров, в которых набрали одно очко.

    В субботу «Лестер» проиграл на поле «Тоттенхэма» со счетом 2:6.

    По данным источника, руководство «Лестера» хотело бы назначить новым главным тренером Томаса Франка, который в настоящее время работает в «Брентфорде».

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    • Также в клубе рассматривают кандидатуру Шона Дайча, который в конце прошлого сезона был уволен из «Бернли».

    Роджерс возглавил «Лестер» в середине сезона-2018/2019. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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