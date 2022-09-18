«Лестер» может уволить Роджерса

Брендан Роджерс Фото: globallookpress.com
«Лестер» выдал худший старт сезона с 1983 года. «Лисы» занимают последнее место в таблице АПЛ после семи туров, в которых набрали одно очко.
В субботу «Лестер» проиграл на поле «Тоттенхэма» со счетом 2:6.
По данным источника, руководство «Лестера» хотело бы назначить новым главным тренером Томаса Франка, который в настоящее время работает в «Брентфорде».
Также в клубе рассматривают кандидатуру Шона Дайча, который в конце прошлого сезона был уволен из «Бернли».
Роджерс возглавил «Лестер» в середине сезона-2018/2019. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка и Суперкубка Англии.