«Лестер» может уволить Роджерса

Главный тренер «Лестера»в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает The Telegraph.

«Лестер» выдал худший старт сезона с 1983 года. «Лисы» занимают последнее место в таблице АПЛ после семи туров, в которых набрали одно очко.

В субботу «Лестер» проиграл на поле «Тоттенхэма» со счетом 2:6.

По данным источника, руководство «Лестера» хотело бы назначить новым главным тренером Томаса Франка, который в настоящее время работает в «Брентфорде».

Также в клубе рассматривают кандидатуру Шона Дайча, который в конце прошлого сезона был уволен из «Бернли».

Роджерс возглавил «Лестер» в середине сезона-2018/2019. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка и Суперкубка Англии.