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    Роджерс: Что бы ни случилось, буду очень уважать владельцев «Лестера»

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (2:6) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Я сочувствую игрокам, 2:6 — это очень жестоко. Понимаю, что шесть поражений подряд не идут на пользу никому. Но, думаю, мы доминировали в игре, особенно в первом тайме.

    В течение 73 минут шла хорошая игра, и мы были, пожалуй, лучшей командой [на поле], создавали моменты. Нас наказали за ошибки.

    Я попросил футболистов играть смело и быть храбрыми, они так и сделали. Наши два центральных защитника действовали фантастически, но в конце мы так хотели отыграться, что оставили их одних. Счет выглядит хуже, чем была игра.

    Я сочувствую игрокам. Они этого не заслужили. Они действовали смело в прессинге. Мы играли хорошо, создавали моменты. Льорис сделал несколько отличных сэйвов.

    Мы забивали голы, выглядели креативно. Это ошибки, которые нам стоили [результата]. Когда не выигрываешь матчи, уверенность может падать. Был действительно трудный старт. Но у нас есть перерыв на матч сборных, чтобы восстановиться.

    Давление очень сильное. Я каждый день делаю свою работу. Полностью понимаю разочарование болельщиков.

    Это моя ответственность. Что бы ни случилось, буду очень уважать владельцев, потому что они оказали мне большую поддержку.

    Счет не отражает ход игры, но суть в том, что это тяжелое поражение. Владельцы оказали мне великолепную поддержку», — приводит слова тренера BBC.

    «Лестер» потерпел шестое поражение в семи матчах со старта сезона и занимает последнее, 20-е место место в АПЛ.

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