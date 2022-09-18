«Атлетико» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Вальверде прошёл к штрафной «матрасников» и покатил мяч на Родриго, тот накоротке выполнил передачу на Тчуамени, который роскошным мягким навесом перебросил не дотянувшегося до мяча Фелипе, и Родриго без сопротивления в касание послал мяч в ворота.
На 36-й минуте Винисиус обыгрался в «стеночку» с Модричем, ворвался слева в штрафную «Атлетико» и пробил в ближний угол совсем рядом с ногой Облака. Мяч попал в штангу и срикошетил вправо, где к нему первым успел Вальверде, спокойно добивший мяч в пустой угол.
Хозяева отыграли один мяч на 83-й минуте. Гризманн закрутил мяч с углового, Куртуа грубо ошибся на выходе, просто не попав по мячу, и Марио Эрмосо в прыжке отправил мяч в пустые ворота.
В компенсированное время «Атлетико» остался вдесятером. Эрмосо толкнул руками Себальоса в грудь в штрафной «сливочных» перед подачей угловой, тот упал, и арбитр показал Марио вторую жёлтую за две минуты.
«Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате Испании.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги (10 очков).