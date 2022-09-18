«Атлетико» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Вальверде прошёл к штрафной «матрасников» и покатил мяч на Родриго, тот накоротке выполнил передачу на Тчуамени, который роскошным мягким навесом перебросил не дотянувшегося до мяча Фелипе, и Родриго без сопротивления в касание послал мяч в ворота.

На 36-й минуте Винисиус обыгрался в «стеночку» с Модричем, ворвался слева в штрафную «Атлетико» и пробил в ближний угол совсем рядом с ногой Облака. Мяч попал в штангу и срикошетил вправо, где к нему первым успел Вальверде, спокойно добивший мяч в пустой угол.

Хозяева отыграли один мяч на 83-й минуте. Гризманн закрутил мяч с углового, Куртуа грубо ошибся на выходе, просто не попав по мячу, и Марио Эрмосо в прыжке отправил мяч в пустые ворота.

В компенсированное время «Атлетико» остался вдесятером. Эрмосо толкнул руками Себальоса в грудь в штрафной «сливочных» перед подачей угловой, тот упал, и арбитр показал Марио вторую жёлтую за две минуты.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Мадрид 1:2 Голы: 0:1 Родриго (18'), 0:2 Федерико Вальверде (36'), 1:2 Марио Эрмосо (83') Атлетико: Ян Облак, Фелипе, Аксель Витсель, Рейнилду Мандава, Маркос Льоренте, Коке (Анхель Корреа, 73'), Жоффрей Кондогбиа (Сауль Ньигес, 81'), Родриго Де Пауль (Альваро Мората, 62'), Янник Карраско (Марио Эрмосо, 72'), Жоау Фелиш (Матеус Кунья, 62'), Антуан Гризманн Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Родриго (Даниель Себальос, 86'), Федерико Вальверде, Тони Кроос (Марко Асенсио, 86'), Орельен Чуаэми, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 82'), Ферлан Менди (Антонио Рюдигер, 75'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Рейнилду Мандава (28'), Ферлан Менди (33'), Коке (63'), Даниэль Карвахаль (88'), Марио Эрмосо (89'), Марио Эрмосо (90 + 1')

«Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги (10 очков).