Тренер «Сочи»: Тяжелая игра. «Факел» приехал очень замотивированным

Главный тренер «Сочи»прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Тяжелая игра. Соперник приехал очень замотивированным. К сожалению, у нас не получился тот футбол, который мы хотели и планировали сегодня показать. Стоит отдать должное "Факелу", который старался навязать свою игру. Пропустили быстрый гол. Спасибо ребятам, что этот гол не надломил их. Сравняли, было еще несколько подходов, но качество игры не то, что мы ожидали», — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

«Сочи», набравший 17 очков, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 8 очками занимает 14-ю строчку.