«Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»

В матче 10-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с воронежским— 1:1.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Дмитриев с углового навесил с левого фланга в штрафную, мяч от Мещанинова отскочил на Гонгадзе — никем не прикрытый Георгий его обработал и из убойной позиции пробил левый угол в скопление игроков, откуда Морозов пяткой подправил мяч в цель.

На 11-й минуте прошла позиционная атака сочинцев, Маргасов покатил в штрафную на Бурмистрова, тот низом прострелил во вратарскую на Нобоа, а Кристиан в касание перевёл мяч в ворота.

На 70-й минуте «Факел» остался в меньшинстве — Матвей Ивахнов за 10 минут успел наиграть на две совершенно однотипные жёлтые карточки.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Факел 1:1 Голы: 0:1 Morozov E. (5'), 1:1 Noboa Ch. (11') Сочи: Burmistrov N. (Жоаозиньо, 76'), Drkusic V., Dzhanaev S., Kravtsov K. (Sarveli V., 46'), Margasov T., Melkadze G. (Shipunov T., 77'), Meshchaninov A., Noboa Ch., Terekhov S., Yurganov I. (Sissako M., 84'), Yusupov A. Факел: Appaev K. (Maksimov M., 82'), Bozhin S., Bryzgalov S. (Suslov K., 60'), Dmitriev O. (Masternoi V., 68'), Gongadze G. (Ivakhnov M., 60'), Kalinin I., Kvekveskiri I., Mendel A. (Akbashev R., 61'), Morozov E., Shlyakov E., Svinov I. Предупреждения: Melkadze G. (9'), Kvekveskiri I. (47'), Ivakhnov M. (67'), Ivakhnov M. (71'), Appaev K. (72'), Noboa Ch. (81'), Yusupov A. (84'), Kalinin I. (85'), Drkusic V. (90+2')

«Сочи» с 17-ю очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу» (1 октября), а «Факел» примет дома московское «Торпедо» (2 октября).