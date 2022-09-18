ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала и Крис Смоллинг«Рома» — «Аталанта». Онлайн
  • 18:34
    • «Краснодар» уверенно переиграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ
  • 18:31
    • «Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»
  • 18:00
    • «Ювентус» в меньшинстве минимально проиграл «Монце»
  • 15:48
    • «Интер» на выезде проиграл «Удинезе»
  • 20:05
    • СКА по буллитам обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта

    «Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Сочи
    В матче 10-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с воронежским «Факелом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Дмитриев с углового навесил с левого фланга в штрафную, мяч от Мещанинова отскочил на Гонгадзе — никем не прикрытый Георгий его обработал и из убойной позиции пробил левый угол в скопление игроков, откуда Морозов пяткой подправил мяч в цель.

    На 11-й минуте прошла позиционная атака сочинцев, Маргасов покатил в штрафную на Бурмистрова, тот низом прострелил во вратарскую на Нобоа, а Кристиан в касание перевёл мяч в ворота.

    На 70-й минуте «Факел» остался в меньшинстве — Матвей Ивахнов за 10 минут успел наиграть на две совершенно однотипные жёлтые карточки.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Факел 1:1
    Голы: 0:1 Morozov E. (5'), 1:1 Noboa Ch. (11') Сочи: Burmistrov N. (Жоаозиньо, 76'), Drkusic V., Dzhanaev S., Kravtsov K. (Sarveli V., 46'), Margasov T., Melkadze G. (Shipunov T., 77'), Meshchaninov A., Noboa Ch., Terekhov S., Yurganov I. (Sissako M., 84'), Yusupov A. Факел: Appaev K. (Maksimov M., 82'), Bozhin S., Bryzgalov S. (Suslov K., 60'), Dmitriev O. (Masternoi V., 68'), Gongadze G. (Ivakhnov M., 60'), Kalinin I., Kvekveskiri I., Mendel A. (Akbashev R., 61'), Morozov E., Shlyakov E., Svinov I. Предупреждения: Melkadze G. (9'), Kvekveskiri I. (47'), Ivakhnov M. (67'), Ivakhnov M. (71'), Appaev K. (72'), Noboa Ch. (81'), Yusupov A. (84'), Kalinin I. (85'), Drkusic V. (90+2')

    «Сочи» с 17-ю очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу» (1 октября), а «Факел» примет дома московское «Торпедо» (2 октября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенность против неуверенности
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Как закончится столичное дерби на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ПСЖ оперативно разберется с «ткачами»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Руусувуори — Лехечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Симон — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры