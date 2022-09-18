«Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. Дмитриев с углового навесил с левого фланга в штрафную, мяч от Мещанинова отскочил на Гонгадзе — никем не прикрытый Георгий его обработал и из убойной позиции пробил левый угол в скопление игроков, откуда Морозов пяткой подправил мяч в цель.
На 11-й минуте прошла позиционная атака сочинцев, Маргасов покатил в штрафную на Бурмистрова, тот низом прострелил во вратарскую на Нобоа, а Кристиан в касание перевёл мяч в ворота.
На 70-й минуте «Факел» остался в меньшинстве — Матвей Ивахнов за 10 минут успел наиграть на две совершенно однотипные жёлтые карточки.
«Сочи» с 17-ю очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе восемь очков.
В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу» (1 октября), а «Факел» примет дома московское «Торпедо» (2 октября).