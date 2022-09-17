Ройс получил серьезную травму в матче с «Шальке»

Полузащитник дортмундскойполучил травму в матче 7-го тура чемпионата Германии против

В первом тайме «рурского дерби» 33-летний футболист оказался на газоне после контакта с хавбеком геьзенкирхенцев Флорианом Фликом.

Капитан «Боруссии» сразу стал сигнализировать, что ему требуется помощь медиков. Ройс сам не смог подняться на ноги и с поля его уносили на носилках. Футболист не сдержал эмоции и заплакал, после чего закрыл лицо руками.

За свою карьеру Марко Ройс пропустил из-за различных травм целый ряд турниров, включая победный для немцев ЧМ-2014 в Бразилии.