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    • «Мидтьюлланд» забил пять мячей «Лацио» в Лиге Европы
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    «Мидтьюлланд» забил пять мячей «Лацио» в Лиге Европы

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    Датский «Мидтьюлланд» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» (5:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Мидтьюлланд»
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    «Мидтьюлланд»

    Главным героем в составе датчан стал бразильский полузащитник Эвандер, который записал на свой счет две голевых передачи, забил пенальти на 52-й минуте и не реализовал еще один на 67-й — на добивании удачно сыграл Густав Исаксен.

    Еще по голу в составе победителей записали на свой счет Паулиньо (26-я минута), Сори Каба (30) и Эрик Святченко (72).

    За римлян отличился на 57-й минуте Сергей Милинкович-Савич.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Мидтьюлланн — Лацио 5:1
    Голы: 1:0 Паулинью (26'), 2:0 Сори Каба (30'), 3:0 Эвандер Феррейра (пенальти) (52'), 3:1 Сергей Милинкович-Савич (57'), 4:1 Густав Исаксен (68'), 5:1 Эрик Святченко (72') Мидтьюлланн: Йонас Лоссль, Mads Dohr Thychosen, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Паулинью, Кристофер Ольссон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Шарлес, 62'), Эвандер Феррейра, Андерс Драйер (Пионе Систо, 62'), Сори Каба (Valdemar Byskov Andreasen, 87'), Густав Исаксен (Edward Chilufya, 77') Лацио: Педро Родригес (Маттео Канчелльери, 53'), Чиро Иммобиле (Лука Ромеро, 76'), Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Данило Катальди (Маркос Антониу, 69'), Матиас Весино (Сергей Милинкович-Савич, 53'), Штефан Раду (Адам Марушич, 53'), Алессио Романьоли, Mario Gila, Эльсеид Хюсай, Иван Проведель Предупреждения: Паулинью (55'), Йонас Лоссль (61'), Алессио Романьоли (70')

    В другом матче группы Н голландский «Фейеноорд» одержал домашнюю победу над австрийским «Штурмом» со счетом 6:0.

    В составе победителей дубль оформил иранский нападающий Алиреза Джаханбакш, еще по голу забили словацкий защитник Давид Ганцко, бразильский форвард Данило, мексиканский нападающий Сантьяго Хименес и марокканец Уссама Идрисси, на счету которого также ассист.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Фейеноорд — Штурм 6:0
    Голы: 1:0 Алиреза Джаханбакш (9'), 2:0 Давид Ганцко (31'), 3:0 Данило (34'), 4:0 Алиреза Джаханбакш (41'), 5:0 Santiago Gimenez (66'), 6:0 Уссама Идрисси (78') Фейеноорд: Юстин Бейло, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Гернот Траунер, Давид Ганцко, Marcos Lopez (Quilindschy Hartman, 55'), Квинтен Тимбер (Mats Wieffer, 74'), Явайро Дилросун, Оркун Кёкчю (Ezequiel Eduardo Bullaude, 74'), Алиреза Джаханбакш (Patrik Walemark, 63'), Данило (Santiago Gimenez, 63'), Уссама Идрисси Штурм: Эмануэль Эмегха (Иван Любич, 19'), Манприт Саркария, William Boving Vick (Christoph Lang, 63'), Alexander Prass, Томи Хорват (Отар Китеишвили, 72'), Йон Горенц-Станкович (Доминик Ороз, 46'), Амаду Данте, Александар Боркович, Gregory Wuthrich (Давид Аффенгрубер, 46'), Юсуф Газибегович, Jörg Siebenhandl Предупреждения: Gregory Wuthrich (8'), Йон Горенц-Станкович (13'), Давид Аффенгрубер (75')

    «Фейеноорд» лидирует в группе F благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей, «Мидтьюлланн» занимает вторую строчку, «Лацио» идет на третьем месте, а «Штурм» — на четвертом. У всех команд по 3 очка после 2 туров группового турнира Лиги Европы.

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