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    Карпин: Понравилось почти все, за исключением травмы Медведева и пропущенного мяча

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (3:1) в рамках Кубка России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Понравилось почти все, за исключением травмы Никиты [Медведева] и пропущенного мяча. Все остальное понравилось.

    У резервных игроков удачно получилось и с "Динамо", и сегодня? Ну, давайте так: и "Динамо", и "Оренбург" сегодня играли неосновными составами, как и мы. Поэтому рано еще об этом говорить.

    Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате. Ну и отдохнули те, кто играет много.

    Не обидно ли, что в эпизоде с Медведевым было положение вне игры? Ну, правила у нас такие сейчас, они так их трактуют.

    Остальные замены были плановые. Все удачно сложилось. Еще бы одну замену сделал, если бы не травма Никиты.

    Кубковые матчи от игр чемпионата по нервам не отличались. По напряжению, наверное, да», — сказал Карпин клубной пресс-службе.

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