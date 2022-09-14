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    Бейл: «Крыльям» в матче с «Зенитом» надо сыграть в десять раз лучше, чем с «Химками»

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    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» во втором туре группового этапа Кубка России.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    «Зенит на сегодня — лучшая команда в России. Мы должны играть в десять раз лучше, чем в последнем туре с "Химками" [0:0], чтобы рассчитывать на положительный результат. И, думаю, мы сможем это.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Зенит"

    Игра с петербургским клубом в июле [0:3] в чемпионате была тяжелой. Мы получили два быстрых пенальти, два быстрых гола. После этого "Зенит" играл позиционно. Нам приходилось много атаковать, а соперник ловил нас на контратаках. Мы сами создали себе сложности.

    Надеюсь, следующую игру с ними проведем значительно лучше», — сказал Бейл «Известиям».

    Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Самаре, начало — в 17:30 мск.

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