Бейл: «Крыльям» в матче с «Зенитом» надо сыграть в десять раз лучше, чем с «Химками»

Защитник «Крыльев Советов»поделился ожиданиями от матча сво втором туре группового этапа Кубка России.

«Зенит на сегодня — лучшая команда в России. Мы должны играть в десять раз лучше, чем в последнем туре с "Химками" [0:0], чтобы рассчитывать на положительный результат. И, думаю, мы сможем это.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Зенит"

Игра с петербургским клубом в июле [0:3] в чемпионате была тяжелой. Мы получили два быстрых пенальти, два быстрых гола. После этого "Зенит" играл позиционно. Нам приходилось много атаковать, а соперник ловил нас на контратаках. Мы сами создали себе сложности.

Надеюсь, следующую игру с ними проведем значительно лучше», — сказал Бейл «Известиям».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Самаре, начало — в 17:30 мск.