В среду, 14 сентября, самарские «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Самара Арене» начнется в 17:30 «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

В августе самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

Затем, в матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» со счетом 0:1.

В последних матчах РПЛ «Крылья» на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) и на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0).

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С 10 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

«Зенит»

В августе действующие чемпионы в рамках РПЛ дома победили «Химки» (2:0) и на выезде в Екатеринбурге разгромили «Урал» (4:0).

В первом матче группового этапа Кубка России команда Сергея Семака на своем поле без проблем справилась с «Факелом», благодаря дублю Кассьеры в первом тайме — 2:0.

В последних матчах чемпионата России питерцы на выезде одолели «Спартак» (2:1), а потом дома уничтожили «Оренбург» (8:0), доведя победную серию до 6 матчей.

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С 23 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 23-3, Малком забил 6 голов, еще 5 у Вендела.

Прогноз и ставка

На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Зенита» — 1.74.

В этом сезоне в РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья» дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне самарцы проиграли на выезде 1:2, а дома сыграли 1:1.

В Самаре «Зенит» выиграл 4 из последних 5 матчей, раз сыграв вничью. Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч .