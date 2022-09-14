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    «Крылья Советов» — «Зенит». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Кубок России, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Зенит»
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    «Зенит» — «Крылья Советов»
    В среду, 14 сентября, самарские «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Самара Арене» начнется в 17:30 «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 14 Сентября 2022 года
    Крылья Советов
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    •  Крылья Советов 17:30 Зенит Зенит
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    «Крылья Советов»

    В августе самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1) и на выезде победили «Ахмат» (2:1).

    Затем, в матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» со счетом 0:1.

    В последних матчах РПЛ «Крылья» на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) и на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    С 10 очками и разницей мячей 9-12 «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    «Зенит»

    В августе действующие чемпионы в рамках РПЛ дома победили «Химки» (2:0) и на выезде в Екатеринбурге разгромили «Урал» (4:0).

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    • В первом матче группового этапа Кубка России команда Сергея Семака на своем поле без проблем справилась с «Факелом», благодаря дублю Кассьеры в первом тайме — 2:0.

    В последних матчах чемпионата России питерцы на выезде одолели «Спартак» (2:1), а потом дома уничтожили «Оренбург» (8:0), доведя победную серию до 6 матчей.

    Все футбольные трансферы

    С 23 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 23-3, Малком забил 6 голов, еще 5 у Вендела.

    Прогноз и ставка

    На победу «Крыльев Советов» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Зенита» — 1.74.

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    В этом сезоне в РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья» дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне самарцы проиграли на выезде 1:2, а дома сыграли 1:1.

    В Самаре «Зенит» выиграл 4 из последних 5 матчей, раз сыграв вничью. Прогноз: «Зенит» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.61 и ТБ 2,5 за 1.59.

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    «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Остался ли у «Зенита» боезапас после матча с «Оренбургом»?
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