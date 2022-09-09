Мостовой: Сборной России будет тяжело вернуться на международную арену

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты»высказался о том, что сборную России могут не допустить к участию в отборочном турнире Евро-2024.

«На что мы можем повлиять? На чемпионат мира мы не едем, на Евро нас не пускают. Что мы можем изменить? Даже если мы будем кричать, чтобы нас взяли на чемпионат Европы, все равно ничего не поменяется.

Конечно, очень тяжело будет потом возвращаться на международную арену. С другой стороны, никто не знает ответа, как мы себя покажем. Да, будет потеряно очень много времени для многих спортсменов. В футбол играют не вечно. Сейчас ты пропускаешь чемпионат мира и Европы, а потом тебе уже 28 и все. В 30 лет уже многие заканчивают играть», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборны

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.