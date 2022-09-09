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    В «Наполи» озвучили сумму, которую «Рубин» просил за Кварацхелию

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    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

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    Кварацхелия забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в пяти турах итальянской Серии А.

    «В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрел его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился.

    Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нем больше. Он выступал за "Локомотив", что неудивительно, но в "Рубине" дела у него шли получше.

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    • За него у нас просили 30 миллионов евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. В тот момент мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

    Но он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское "Динамо", мы отправились туда с контрактом и сошлись на сумме трансфера в 10 миллионов евро», — приводит слова Джунтоли Corriere dello Sport.

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