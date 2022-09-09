В «Наполи» озвучили сумму, которую «Рубин» просил за Кварацхелию

Спортивный директор «Наполи»высказался о переходе бывшего полузащитника «Рубина»

Кварацхелия забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в пяти турах итальянской Серии А.

«В первый раз я увидел Хвичу на видео, когда был самый разгар карантина. Мы смотрел его вместе с Гаттузо, и игрок сразу нам понравился.

Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о нем больше. Он выступал за "Локомотив", что неудивительно, но в "Рубине" дела у него шли получше.

За него у нас просили 30 миллионов евро, так что мы закрыли контакты еще до начала переговоров. В тот момент мы подписывали Осимхена и не могли так много выделить на Хвичу.

Но он остался в моей голове. Когда в феврале он вернулся в Грузию в батумское "Динамо", мы отправились туда с контрактом и сошлись на сумме трансфера в 10 миллионов евро», — приводит слова Джунтоли Corriere dello Sport.