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    «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»

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    В группе Н «Цверна Звезда» на своем поле принимала «Монако» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч завершился победой гостей со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте матча, после того как арбитр назначил 11-метровый в ворота «Цверны Звезды». Бреел Эмболо сделал разбег и после паузы, посмотрев на действия Милана Борьяна, вколотил мяч в левый нижний угол и тем самым принес победу «Монако».

    «Монако» взобрался на второе место в турнирной таблице группы Н набрав 3 очка, а «Цверна Звезда» осталась на последнем месте — 0 баллов.

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    • В параллельном матче группы Н «Ференцварош» смог обыграть на своем поле «Трабзонспор» со счетом 3:2.

    Счет в матче открыл Балинт Вечеи на 5-й минуте поединка и вывел «Ференцварош» вперед — 1:0. И уже на 16-й минуте матча хозяева поля остались в меньшинстве так как был удален Элдар Цивич. Но это не помешало им на 29-й минуте удвоить преимущество после гола Адама Траоре — 2:0.

    На 39-й минуте встречи Макси Гомес смог отыграть один гол и сделал счет 2:1. Но «Фенецварош» на 44-й минуте отметился еще одним мячом, Нгуен мощно пробил пенальти — 3:1. Последний гол в этом поединке был забит на 71-й минуте матча Умутом Бозоком из пределов штрафной — 3:2.

    «Фенецварош» занял первое место в группе — 3 очка, «Трабзонспор» третье место — 0 баллов.

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