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    «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ

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    В группе G «Нант» на своем поле принимал «Олимпиакос» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяевами поля на 32-й минуте поединка после того как Мостафа Мохамед прорвался сквозь защитников, получив мяч и классно пробил в нижний правый угол ворот сделав счет 1:0. На 50-й минуте матча Самуэль Мутуссами забил гол в свои ворота и тем самым помог «Олимпиакосу» сравнять счет — 1:1.

    Решающий гол в матче был забит на 93-й минуте Эванном Гессандом, который завершил атаку отличным ударом по центру ворот и вырвал победу для «Нанта» — 2:1.

    «Нант» смог подняться на первое место в группе G набрав 3 очка, а «Олимпиакос» располагается на третьем месте с 0 баллами в активе.

    В параллельном матче группы G «Фрайбург» смог одержать домашнюю победу над «Карабахом» обыграв соперника со счетом 2:1.

    В этом поединке все голы были забиты в первом тайме. На 7-й минуте «Фрайбург» открыл счет после гола Винченцо Грифо в левый нижний угол — 1:0. После этого на 10-й минуте Рицу Доан удвоил преимущество своей команды и сделал счет 2:0. На 39-й минуте «Карабах» смог отыграть один гол, автором которого стал Марко Вешович — 2:1.

    «Фрайбург» набрал 3 очка и занимает второе место в группе, а «Карабах» на последнем месте с 0 баллов в активе.

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