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    «Спартак» хочет арендовать полузащитника «Урала»

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    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов может стать игроком «Спартака», сообщает «Чемпионат».

    Рамазан Гаджимурадов
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    Рамазан Гаджимурадов

    Московский клуб хочет взять в аренду 24-летнего футболиста.

    «Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня«, — добавил источник издания.

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    • В текущем сезоне Гаджимурадов провел в РПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. В прошлом чемпионате он сыграл 24 матча и забил два гола.

    Напомним, накануне защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив".

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