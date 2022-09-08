«Спартак» хочет арендовать полузащитника «Урала»

Полузащитник «Урала»может стать игроком сообщает «Чемпионат».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Рамазан Гаджимурадов Фото: fc-ural.ru

Московский клуб хочет взять в аренду 24-летнего футболиста.

«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня«, — добавил источник издания.

В текущем сезоне Гаджимурадов провел в РПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. В прошлом чемпионате он сыграл 24 матча и забил два гола.

Напомним, накануне защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив".