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    Защитник «Урала» Кзьмичёв перешел в «Локомотив»

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    Защитник «Урала» Иван Кузьмичев продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Стороны достигли соглашения о трансфере. Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил эту информацию.

    Иван Кузьмичев
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    Иван Кузьмичев

    «Кузьмичев покинул "Урал" и подписал контракт с "Локомотивом". Сумму трансфера я говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.

    Кузьмичёв — воспитанник тольяттинской «Лады». В январе 2020 года защитник оказался в структуре «Урала».

    В общей сложности 21-летний футболист сыграл за «Урал» 32 официальных матча. «Благодарим за игру в нашем клубе и желаем удачного продолжения карьеры!», — сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

    В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

    «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Урал» (1) — на последнем месте.

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