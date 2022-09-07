Защитник «Урала» Кзьмичёв перешел в «Локомотив»

Защитник «Урала»продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Стороны достигли соглашения о трансфере. Президент «Урала»подтвердил эту информацию.

«Кузьмичев покинул "Урал" и подписал контракт с "Локомотивом". Сумму трансфера я говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.

Кузьмичёв — воспитанник тольяттинской «Лады». В январе 2020 года защитник оказался в структуре «Урала».

В общей сложности 21-летний футболист сыграл за «Урал» 32 официальных матча. «Благодарим за игру в нашем клубе и желаем удачного продолжения карьеры!», — сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Урал» (1) — на последнем месте.