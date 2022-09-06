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    Дубль Мбаппе принес ПСЖ домашнюю победу над «Ювентусом» в ЛЧ

    ПСЖ — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ювентус Футбол Италии ПСЖ Футбол Франции
    «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Затяжную позиционную атаку провели хозяева, после чего Неймар роскошным черпачком забросил мяч в штрафную, Киллиан Мбаппе совершил ускорение и ударом в касание с лёта поразил дальний угол.

    На 22-й минуте красивую стеночку разыграли игроки ПСЖ. Хакими скинул мяч на Мбаппе, и Килиан ударом в касание с линии штрафной расстрелял ворота гостей.

    Гости отыграли один мяч на 53-й минуте. После розыгрыша углового Костич навесил в штрафную, где Доннарумма плохо прочитал траекторию, сделал шаг вперёд и оказался начисто отыгранным из эпизода. Маккенни перевисел Мендеша и головой пробил по пустым воротам.

    Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур
    ПСЖ (Франция) — Ювентус (Италия) 2:1 (2:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — 5 Мбаппе, 2:0 — 22 Мбаппе, 2:1 — 53 МаккенниПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, МбаппеЮвентус: Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), ВлаховичПредупреждения: Бремер (25), Рамос (25), Миретти (45), Верратти (65), Данило (73)

    Группа Н: 1. «Бенфика» — 3 очка, 2. ПСЖ — 3, 3. «Ювентус» — 0, 4. «Маккаби Хайфа» — 0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре ЛЧ «ПСЖ» отправится в гости к израильскому «Маккаби Хайфа», а «Ювентус» примет дома португальскую «Бенфику». Обе игры состоятся 14 сентября.

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