ПСЖ — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Затяжную позиционную атаку провели хозяева, после чего Неймар роскошным черпачком забросил мяч в штрафную, Киллиан Мбаппе совершил ускорение и ударом в касание с лёта поразил дальний угол.
На 22-й минуте красивую стеночку разыграли игроки ПСЖ. Хакими скинул мяч на Мбаппе, и Килиан ударом в касание с линии штрафной расстрелял ворота гостей.
Гости отыграли один мяч на 53-й минуте. После розыгрыша углового Костич навесил в штрафную, где Доннарумма плохо прочитал траекторию, сделал шаг вперёд и оказался начисто отыгранным из эпизода. Маккенни перевисел Мендеша и головой пробил по пустым воротам.
Группа Н: 1. «Бенфика» — 3 очка, 2. ПСЖ — 3, 3. «Ювентус» — 0, 4. «Маккаби Хайфа» — 0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре ЛЧ «ПСЖ» отправится в гости к израильскому «Маккаби Хайфа», а «Ювентус» примет дома португальскую «Бенфику». Обе игры состоятся 14 сентября.