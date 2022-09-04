«Рубин» — «Алания»: счет матча 2:2, обзор голов

Хозяева открыли счет на 51-й минуте. Горбунов совершил рывок вперёд по центру, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу. Виталий под давлением соперника сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину.
На 65-й минуте Зотов разогнал атаку «Рубина» по центру, а затем последовала передача к левому углу штрафной площади на Самошникова. Илья спокойно подработал мяч, раскачал пару соперников и на исполнение отправил мяч точно под правую штангу.
Гости отыграли один мяч на 82-й минуте, получив право на пенальти — Хугаев в подкате на правом углу штрафной площади протолкнул мяч на Чочиева, которого сразу же по ногам огрел Чуперка.
Ислам Машуков с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, Дюпин гадал и прыгнул в левый угол.
А на 88-й минуте очередной угловой заработала «Алания». Галоян выполнил подачу на правый угол вратарской вратарской, Кочиев очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в ближний угол ворот.
Этот матч стал дебютным для полузащитника Алана Дзагоева за «Рубин». Опытный футболист появился в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями.
После этого матча «Рубин» набрал 13 очков и идет на 6 месте в таблице Первой лиги; «Алания» заработала 15 очков и идет в тройке лидеров.
Другие матчи
«Нефтехимик» — «Шинник» 1:0
«Динамо» Мх — «Акрон» 1:1