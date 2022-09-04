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    «Рубин» упустил победу над «Аланией»

    «Рубин» — «Алания»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с владикавказской «Аланией» (2:2) в матче 8-го тура Первой лиги.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Хозяева открыли счет на 51-й минуте. Горбунов совершил рывок вперёд по центру, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Лисаковичу. Виталий под давлением соперника сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину.

    На 65-й минуте Зотов разогнал атаку «Рубина» по центру, а затем последовала передача к левому углу штрафной площади на Самошникова. Илья спокойно подработал мяч, раскачал пару соперников и на исполнение отправил мяч точно под правую штангу.

    Гости отыграли один мяч на 82-й минуте, получив право на пенальти — Хугаев в подкате на правом углу штрафной площади протолкнул мяч на Чочиева, которого сразу же по ногам огрел Чуперка.

    Ислам Машуков с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, Дюпин гадал и прыгнул в левый угол.

    А на 88-й минуте очередной угловой заработала «Алания». Галоян выполнил подачу на правый угол вратарской вратарской, Кочиев очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

    Этот матч стал дебютным для полузащитника Алана Дзагоева за «Рубин». Опытный футболист появился в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Рубин — Алания 2:2
    Голы: 1:0 Lisakovich V. (51'), 2:0 Samoshnikov I. (65'), 2:2 Kochiev K. (88') Рубин: Dyupin Y., A.A., Bezrukov R., Dzagoev A. (Chuperka V., 64'), Gorbunov I., Gritsaenko A. (Kabutov D., 15'), Lisakovich V., Musaev L., Samoshnikov I., Teslenko E., Zotov A. Алания: Soldatenko R., Bagaev A., Galoyan A., Kachmazov S. (Korotkov A., 77'), Khosonov K., Khugaev A., Kochiev K., Koryan A. (Chochiev A., 70'), Mashukov I., Petrov M. (Mazurin A., 56'), Zaseev A. (Khabalov A., 56') Предупреждение: Bagaev A. (30')

    После этого матча «Рубин» набрал 13 очков и идет на 6 месте в таблице Первой лиги; «Алания» заработала 15 очков и идет в тройке лидеров.

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