Колосков: Ну какой Захарян в «Челси»? Его и в Турцию с такой игрой не возьмут — он явно сдал

Почетный президент РФСвысказался по поводу несостоявшегося перехода полузащитника «Динамо»

«Если бы "Челси" захотел взять Захаряна, взял бы. У нас есть банки, которые не находятся под санкциями и могут провести платежи. Не знаю вообще, откуда это взялось.

Я, например, не читал ни одной публикации, где бы тренер "Челси" или кто-то из руководителей сказал бы, что они ведут переговоры по Захаряну. Кстати, и гендиректор "Динамо" ни разу не выступил по этому поводу.

С моей точки зрения, это надуманная тема, думаю, никакого интереса у "Челси" к нему нет. Ну какой Захарян? Посмотрите, как он играл осенью, и как — весной.

Его и в Турцию с такой игрой не возьмут, он явно сдал — тема взбудоражила умы, но подоплеки, мне кажется, нет», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, 1 сентября «Динамо» сделало заявление, в котором было сказано, что «по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным».

Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за Захаряна 15 млн евро, а сам 19-летний игрок мог получать в Англии 960 тысяч фунтов в год до уплаты налогов.