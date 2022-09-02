Аршавин: Если «Челси» прям так сильно хочет подписать Захаряна, то найдет возможность, как перевести деньги

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу несостоявшегося перехода полузащитника «Динамо»в «Челси».

«Думаю, он еще молодой, все еще впереди. Жаль, что это не состоялось.

Если это прямо сильное хотение "Челси", то за полгода можно будет найти вариант, как перевести деньги из Англии в Россию.

Вроде, у него прописана опция в контракте, если деньги переводят, то Захарян переходит в другой клуб.

Интерес к нему понятен. Это один из самых талантливых и перспективных футболистов не только России, но и Европы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 1 сентября «Динамо» сделало заявление, в котором было сказано, что «по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным».

Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за Захаряна 15 млн евро, а сам 19-летний игрок мог получать в Англии 960 тысяч фунтов в год до уплаты налогов.