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    «Динамо»: Захарян не перейдет в «Челси» в это трансферное окно

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    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно.

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    «25 августа в ФК "Динамо" поступило предложение от английского футбольного клуба "Челси" по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна.

    Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов "Динамо" и игрового прогресса Арсена.

    На протяжении нескольких дней между "Динамо" и "Челси" шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию.

    Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным.

    Тем не менее наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят "Динамо" и футболиста.

    На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

    Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за Захаряна 15 млн евро, а сам 19-летний игрок мог получать в Англии 960 тысяч фунтов в год до уплаты налогов.

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