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    Чернов о матче с «Зенитом»: Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Крыльями Советов» в (1:0) в Кубке России поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Хочется отдохнуть от прошедшей игры [в Кубке], завтра уже соберемся и будем думать о "Зените".

    Хочу ли попробовать закрыть Клаудиньо? Не знаю, все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили (речь о победе "Зенита" над "Локомотивом" со счетом 5:0 — прим.). Поэтому аккуратнее надо со словами.

    У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать.

    Они хорошо играют, набрали ход. В прошлом сезоне при своих трибунах нам чуть‑чуть не хватило для победы над ними. Если выйдем с таким же настроем, как в прошлый раз, то все получится», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

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    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

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