Чернов о матче с «Зенитом»: Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили

Защитник «Спартака»после победы над «Крыльями Советов» в (1:0) в Кубке России поделился ожиданиями от встречи св восьмом туре РПЛ.

«Хочется отдохнуть от прошедшей игры [в Кубке], завтра уже соберемся и будем думать о "Зените".

Хочу ли попробовать закрыть Клаудиньо? Не знаю, все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили (речь о победе "Зенита" над "Локомотивом" со счетом 5:0 — прим.). Поэтому аккуратнее надо со словами.

У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать.

Они хорошо играют, набрали ход. В прошлом сезоне при своих трибунах нам чуть‑чуть не хватило для победы над ними. Если выйдем с таким же настроем, как в прошлый раз, то все получится», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.