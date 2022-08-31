Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке. Будем стараться побеждать

Бывший владелец «Спартака»посетил раздевалку команды после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России. Об этом рассказал полузащитник красно-белых

«Федун зашел в раздевалку после "Крыльев". Сказал пару напутственных слов перед "Зенитом".

Он навсегда останется со "Спартаком", его имя будет вписано в историю.

"Зенит" разозлил "Спартак" результатом в Суперкубке.

Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.