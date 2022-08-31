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    Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке. Будем стараться побеждать

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун посетил раздевалку команды после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче группового этапа Кубка России. Об этом рассказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

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    «Федун зашел в раздевалку после "Крыльев". Сказал пару напутственных слов перед "Зенитом".

    Он навсегда останется со "Спартаком", его имя будет вписано в историю.

    "Зенит" разозлил "Спартак" результатом в Суперкубке.

    Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

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    • Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

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