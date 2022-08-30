Мостовой: У «Спартака» неплохие шансы обыграть «Зенит»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтоспособен обыгратьв предстоящем матче РПЛ.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

«С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие.

Во-первых, "Спартак" на кураже, выигрывает, играет нормально. Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть.

Плюс находятся в хорошей форме лидеры: Промес, Джикия, Зобнин.

Ясно, что у "Зенита" многое зависит от хороших действий своих иностранцев: Вендела, Малкома, Барриоса, Дугласа. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть», — приводит слова Мостового «Спорт день за днем».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.