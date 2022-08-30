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    Мостовой: У «Спартака» неплохие шансы обыграть «Зенит»

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит» в предстоящем матче РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    «С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие.

    Во-первых, "Спартак" на кураже, выигрывает, играет нормально. Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть.

    Плюс находятся в хорошей форме лидеры: Промес, Джикия, Зобнин.

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    • Ясно, что у "Зенита" многое зависит от хороших действий своих иностранцев: Вендела, Малкома, Барриоса, Дугласа. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть», — приводит слова Мостового «Спорт день за днем».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

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