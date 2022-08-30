Мостовой: У «Спартака» неплохие шансы обыграть «Зенит»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.
«С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие.
Во-первых, "Спартак" на кураже, выигрывает, играет нормально. Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть.
Плюс находятся в хорошей форме лидеры: Промес, Джикия, Зобнин.
Ясно, что у "Зенита" многое зависит от хороших действий своих иностранцев: Вендела, Малкома, Барриоса, Дугласа. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть», — приводит слова Мостового «Спорт день за днем».
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.