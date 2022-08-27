Эрик тен Хаг оценил победу «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу и единственный гол в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0).

«Победа должна стать для "МЮ" нормальным явлением. В то же время нужно и отмечать каждый успех, потому что за него приходится бороться. Мы извлекли урок из матча с "Брентфордом". А победа над "Ливерпулем" вселила в нас веру в себя, мы знали, что способны тягаться с одной из лучших команд мира.

Это было фантастическое завершение от Бруну, я очень рад за него. Думаю, это была лучшая часть нашего выступления. Я до сих пор чувствую, что у нас есть простор для улучшения.

Что касается трансферного окна, то ничего не могу сказать. Соблюдаем план. Если хороший игрок доступен, мы будем действовать. Клуб будет готов к последней секунде», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Юнайтед», набравший 6 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 4 очками располагается на 13-й строчке.