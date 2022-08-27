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    «МЮ» минимально обыграл «Саутгемптон» на выезде

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    «Саутгемптон» на своем поле сыграл против «Манчестер Юнайтеда» в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч завершился победой гостей со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме команды не показали никаких результативных действий, но каждый из соперников имел много голевых моментов.

    Счет в матче был открыт на 55-й минуте поединка. Бруно Фернандеш нанес удар в касание из штрафной в нижний угол ворот и тем самым принес победу своей команде.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Бруну Фернандеш (55') Саутгемптон: Gavin Bazunu, Кайл Уолкер-Питерс, Армель Белла-Котчап, Мохаммед Салису, Мусса Дженепо, Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Мохамед Эльюнуссип (Стюарт Армстронг, 63'), Джо Арибо, Адам Армстронг (Sekou Mara, 77'), Че Адамс Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо (Криштиану Роналду, 68'), Бруну Фернандеш, Энтони Эланга (Каземиро, 80'), Кристиан Эриксен, Scott Mctominay, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Диогу Далот (50'), Scott Mctominay (83')

    «Манчестер Юнайтед» поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 6 очков, а «Саутгемптон» располагается на 13-м месте с 4 баллами в активе.

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