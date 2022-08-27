«Ахмат» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от самарских(1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт хозяевами на 5-й минуте. Привоз организовал Евгеньев на свои ворота, в простой ситуации игрок отдал неточный пас в свободную зону, где удачно подкараулил Конате и реализовал свою попытку, переправив мяч в пустые ворота.

На 20-й минуте самарцы отыгрались. Бейл выполнил передачу вперёд по правому флангу на Романа Ежова, который убежал от Нижича и отличным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

На 30-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — голкипер Опарин высочил за пределы штрафной, пытаясь опередить Ежова, и в прыжке врезал ему ногой. После пересмотра повтора судья показал прямую красную карточку.

На 72-й минуте Горшков навесил с углового в штрафную «Ахмата», где Александр Коваленко обработал мяч и с правой резким ударом послал его в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Крылья Советов 1:2 Ахмат: Berisha B. (Kharin E., 46'), Bogosavac M., Bystrov M., Konate M. (Iljin V., 46'), Nizic Z. (Shvets A., 22'), Oleynikov I., Oparin M., Timofeev A. (Tashaev R., 31'), Todorovic D. (Utsiev R., 68'), Troshechkin A., Zhuravlev Y. Крылья Советов: Barac M., Bijl G., Evgenyev R. (Tsypchenko D., 69'), Ezhov R. (Zotov G., '), Glushenkov M. (Gaponov I., 90'), Gorshkov Y., Kovalenko A., Lomaev I., Sokolov A. (Khubulov V., 69'), Soldatenkov A., Yakuba D. (Vityugov M., 69') Предупреждения: Ezhov R. (7'), Shvets A. (45+4'), Bijl G. (47'), Khubulov V. (83'), Kovalenko A. (90+4') Удаление: Oparin M. (30')

«Крылья Советов» набрали 9 очков и поднялись на 8-е место в таблице РПЛ, обойдя «Ахмат», который опустился на 9-ю строчку (8 очков).