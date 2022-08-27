«Ахмат» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»

Счет в матче был открыт хозяевами на 5-й минуте. Привоз организовал Евгеньев на свои ворота, в простой ситуации игрок отдал неточный пас в свободную зону, где удачно подкараулил Конате и реализовал свою попытку, переправив мяч в пустые ворота.
На 20-й минуте самарцы отыгрались. Бейл выполнил передачу вперёд по правому флангу на Романа Ежова, который убежал от Нижича и отличным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.
На 30-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — голкипер Опарин высочил за пределы штрафной, пытаясь опередить Ежова, и в прыжке врезал ему ногой. После пересмотра повтора судья показал прямую красную карточку.
На 72-й минуте Горшков навесил с углового в штрафную «Ахмата», где Александр Коваленко обработал мяч и с правой резким ударом послал его в дальний угол ворот.
«Крылья Советов» набрали 9 очков и поднялись на 8-е место в таблице РПЛ, обойдя «Ахмат», который опустился на 9-ю строчку (8 очков).