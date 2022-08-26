«Зенит» может перехватить у «Спартака» экс-форварда «Интера»

Кейта Бальде Фото: globallookpress.com
В ближайшие дни московский клуб подпишет многолетний контракт с сенегальским футболистом.
Между тем, FilGoal утверждает, что у Бальде также есть предложение от «Зенита», но игрок склоняется к переходу в «Спартак».
Бальде находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Кальяри».
Сообщалось, что «Спартак» готов предложить Бальде контракт на 1,5 миллиона евро за сезон.
Ранее также появилась информация, что «Спартак» интересуется форвардом «Ланса» Игнатиусом Ганаго.