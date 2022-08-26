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    «Зенит» может перехватить у «Спартака» экс-форварда «Интера»

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    Известный журналист Джанлука Ди Марцио подтвердил информацию о том, что бывший нападающий «Монако» и миланского «Интера» Кейта Бальде может стать игроком «Спартака».

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    В ближайшие дни московский клуб подпишет многолетний контракт с сенегальским футболистом.

    Между тем, FilGoal утверждает, что у Бальде также есть предложение от «Зенита», но игрок склоняется к переходу в «Спартак».

    Бальде находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Кальяри».

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    • Сообщалось, что «Спартак» готов предложить Бальде контракт на 1,5 миллиона евро за сезон.

    Ранее также появилась информация, что «Спартак» интересуется форвардом «Ланса» Игнатиусом Ганаго.

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